Saraybosna\'da Ortak Kültür Konseri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle "Ortak Kültür, Ortak Miras Konseri" verildi.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkısıyla düzenlenen konser, Saraybosna Müzik Lisesinde sanatseverlerle buluştu.
Etkinlikte Balkanlar ile Anadolu'nun ortak müzik mirasına dayanan repertuvar, enstrümantal eserler eşliğinde icra edildi.
Piyanoda Handan Vural, neyde Seyfullah Özbayrak ve kanunda Kibele Kıvılcım Çiftçi sahne aldı.
Sanatçıların iki kültüre ait ünlü eserleri icrası, salondakiler tarafından uzun süre alkış aldı.
Konser, iki coğrafyanın paylaştığı köklü müzik geleneğinin ortak kültürel miras çerçevesinde yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladı.
Etkinliğe, Bosna Hersekli sanatseverlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
