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SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi - Son Dakika

SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi

18.08.2021 13:47

Oscar ödüllü Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, 27. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) açılışını yapan "Komşuluk Halleri" filminin, TRT'nin desteği olmadan çekilemeyeceğini ifade etti.

Oscar ödüllü Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, 27. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) açılışını yapan "Komşuluk Halleri" filminin, TRT'nin desteği olmadan çekilemeyeceğini ifade etti.

Tanovic, 27. Saraybosna Film Festivali kapsamında AA muhabirine Bosna Hersek ve bölge ülkelerinin sinema sektörleri, SFF ve TRT ile iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bosna Hersek'te sinema sektöründe imkanların yetersiz olduğuna dikkati çeken başarılı yönetmen, yılda en az 10 film çekilmesi gerekirken bir tek filmin bile zorluklarla ortaya çıktığını söyledi.

"Bosna Hersek'te sanata üvey evlat muamelesi yapılıyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine de değinen Tanovic, "Sinema sektörümüz yok denecek kadar zayıf. Yirmi yıldır, belki de daha uzun bir süredir zaten problemlerle mücadele ediyoruz. Kısacası bu salgının sinema sektörümüzü etkilediğini düşünmüyorum. Normal koşullarda da bundan daha fazla film çekmezdik." diye konuştu.

2001'de 'Tarafsız Bölge' filmiyle Oscar ödülünü alan Tanovic, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olmalarına rağmen dost ve komşu olan Saraybosna'nın en iyi iki köfte ustasının rekabetini anlatan TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filminin, Bosna Hersek'in sinema fonundan destek almadan çekildiğini aktardı.

Bosna Hersek hükümetinin kültür faaliyetlerini hiçbir şekilde desteklemediğine işaret edenDanis Tanovic, " Hırvatistan'ın da Sırbistan'ın da hatta yılda beş film çeken Kosova'nın da işleyen bir sinema sektörü var. Yalnızca Bosna Hersek'te sanata üvey evlat muamelesi yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TRT ile iş birliğine her zaman açığım"

Tanovic, "Komşuluk Halleri" filmine verdiği destekten ötürü TRT'ye müteşekkir olduğunu dile getirerek, "Şunu söylemeliyim ki, TRT olmasaydı 'Komşuluk Halleri' de olmazdı. Onlarla iş birliğine her zaman açığım. Bu ilk ortak projemizdi. Devamı da gelebilir, neden olmasın ki." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in tekrar Oscar ödülü alma ihtimaline de değinen başarılı yönetmen, yönetmenliğini Jasmila Zbanic'in yaptığı TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filminin Oscar adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl Oscar ödülünü az daha kazanıyorduk. Demek ki bir ihtimal var. İyi filmler çekerseniz karşılığını da alırsınız." dedi.

Saraybosna Film Festivali'nin Bosna Hersek'in kültür-sanat alanındaki en önemli etkinliği olduğunun altını çizen usta yönetmen, aynı anda birkaç yeni proje hazırlığı içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi
SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi
SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi
SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen DanisTanovic, TRT ile her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi - Son Dakika


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