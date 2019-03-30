Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Yasak Dinlemiyor: 32 Gözaltı

Sarı Yelekliler Yasak Dinlemiyor: 32 Gözaltı

6 dakika önce

Fransa'da Sarı Yelekliler, hükumetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20'nci kez protesto için sokaklara çıktı.

Sarı Yelekliler Yasak Dinlemiyor: 32 Gözaltı, System.String[]
Fransa'da Sarı Yelekliler, hükumetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20'nci kez protesto için sokaklara çıktı. Çıkan olaylarda 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler eylemi 20'nci haftasına girdi. Hükumet tarafından yapılan uyarılar ve yasaklara rağmen sokağa çıkan protestocular bir kez daha Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan işçi sınıfına daha çok yardım etmesini, politikaları yeniden tasarlamasını veya istifa etmesini talep etti. Başkent Paris'te güvenlik önlemi için bir çok cadde ve bulvar kurulan polis barikatıyla kapatılırken Champs-Elysees Caddesi ile Zafer Takı, Concord Meydanı, Ulusal Meclis çevresi yasak bölge ilan edildi. Yasak olmasına rağmen girmeye çalışan 32 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis başkent Paris'te 11 bin 945 noktada kontrol uyguladı. Tren garı yakınında toplanan Sarı Yeleklilere karşı olası tren seferlerini aksatabilecekleri düşüncesiyle tren garlarında yoğun güvenlik önlemi alan polis, hafta sonu olması dolayısıyla bazı iş yerlerinin kapalı olduğu sokaklardan yürümelerine izin verdi. Daha önceki gösterilerde çıkan olaylara benzer olay yaşanmazken, Bordeaux, Toulouse gibi bazı kentlerde göstericilerle polis arasında arbede çıktığı açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Polis, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Polis Noktasının da Bulunduğu 3 Farklı Yere EYP'li Saldırı Düzenlendi Polis Otosunda Cinsel İstismar! 46 Yıla Kadar Hapsi İstendi Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 23:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Yasak Dinlemiyor: 32 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]