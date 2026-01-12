Sarıbal: Emekliler için insanca yaşam şart - Son Dakika
Sarıbal: Emekliler için insanca yaşam şart

Sarıbal: Emekliler için insanca yaşam şart
12.01.2026 16:22
CHP'li Orhan Sarıbal, en düşük emekli maaşının yetersizliğine dikkat çekti, insanca yaşam talep etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen tutara ilişkin "20 bin lira ev kirası bile değilken, bu tutarla hangi emekli bu ülkede insanca yaşayabilecek." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için Meclis'te yaptıkları eylemi hatırlattı.

Emeklilerin "insanca, onurluca ve başı dik" yaşaması için mücadele ettiklerini belirten Sarıbal, "Koca koca laflar edip, '77 trilyon gayri safi milli hasılamız var, şöyle büyüğüz, böyle deriniz, böyle kocamanız' diyorsanız, öbür tarafta emekli ağlıyorsa, aldığı maaşla ev kirasını bile karşılayamıyorsa, takside şoförlük, fabrikada gece bekçiliği yapıyorsa olmaz." sözlerini sarf etti.

Emeklilerin uzun yıllar devlete hizmet ettikten sonra kalan yaşamını insanca ve onurlu şekilde sürdürmek istediğini aktaran Sarıbal, "Bunun için bu ülkeye zaten yeterince hizmet etmiş durumdalar. Bu topraklarda kimse başı öne eğik yaşamamalı, ekonomik sorunları çözülmeli. 20 bin lira ev kirası bile değilken, bu tutarla hangi emekli bu ülkede insanca yaşayabilecek. Barınma, gıda, sağlık hakkı temel insanlık hakkı. Bunlardan yararlanabilmenin koşulu insanca bir gelir." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin görülen davaya dair, "Bu dava Türkiye'nin Çernobil'idir. Bu dava sadece bir maden faciası değildir, 86 milyonun davasıdır, bu ülkenin vicdan davasıdır, yaşam davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Politika, Ekonomi, Çevre

Son Dakika Politika Sarıbal: Emekliler için insanca yaşam şart - Son Dakika

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
