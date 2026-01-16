Sarıçam'da Katliam: Çocukların Karneleri Sınıflarında - Son Dakika
Sarıçam'da Katliam: Çocukların Karneleri Sınıflarında

Sarıçam\'da Katliam: Çocukların Karneleri Sınıflarında
16.01.2026 14:23
Ada ve Mert'in karneleri sınıflarına çiçeklerle bırakıldı, babaları tarafından öldürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri sınıflarındaki sıralarına çiçeklerle bırakıldı.

Boynuyoğun Mahallesi'nde dün babalarının tabancayla öldürdüğü Ada (8) ve Mert'in (6) karneleri eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulundaki sıralarına konuldu.

Sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde dün Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabancayla öldürmüştü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA

