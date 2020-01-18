Sarıgöl CHP'de yeni başkan Eryılmaz oldu - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıgöl ilçe kongresi yapıldı. Mevcut başkan Tahsin Akdeniz'in aday olmadığı ve iki adayın yarıştığı kongrede, Halil Erman Eryılmaz kullanılan oyların çoğunluğuna alarak yeni başkan seçildi.



Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, çevre ilçe başkanları, oda başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Eski başkan Tahsin Akdeniz'in aday olmadığı kongrede, Halil Erman Eryılmaz ve Reşat İlter başkanlık için yarıştı. Kongrede 134 kayıtlı delegeden 128 delege oy kullandı. Oyların 95'ini alan Halil Erman Eryılmaz, yeni başkan seçilirken, Reşat İlter 33 oy aldı. Yeni başkan Eryılmaz, seçim sonrası tüm partililere teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yapmak için gece gündüz çalışacağını vurguladı.



Eryılmaz'ın yeni yönetimi de şu isimlerden oluştu: "Halil Erman Eryılmaz, Mesut Akçal, Nurettin Aşar, Mithat Aydın, Mehmet Ceylan, Mustafa Çetin, Selda Demir, Mehmet Demirtaş, Mehmet Dilek, Süleyman Horasan, Nuri Sarı, Hüseyin Yıldırım ve Alime Zengin seçildi. - MANİSA