Sarıgöl\'de Bereketli Yağışlar Üreticiyi Sevindirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağışlar, üzüm bağlarının kışlık su ihtiyacını karşılayarak üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi tarımla uğraşan çiftçiler için umut oldu. İlçede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle dere ve çayların akmaya başlamasıyla birlikte üzüm bağlarına sel suları girdiği, bağların kışlık suyunu aldığı belirtildi.

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, yağışlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl yağmurlar çok güzel yağmaya başladı. Bundan oldukça memnunuz. Bağlarımız kışlık suyunu almış oldu. Yağışların devam etmesi ve bahar yağmurlarının da görülmesiyle birlikte ovamızı sulayan Buldan ve Afşar barajlarına önemli miktarda su girişi oluyor. Bu şekilde devam ederse yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmayacağını umuyoruz. Allah hayırlı ve bereketli yağmurlar versin. Son yağışlar hem üzüm bağlarımıza hem de ekili alanlara çok faydalı oldu" dedi. - MANİSA