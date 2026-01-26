Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Kış Bakımı - Son Dakika
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Kış Bakımı

26.01.2026 12:48
Yağışların ardından Sarıgöl'de üzüm üreticileri kış bakım ve budama çalışmalarına hız verdi.

Yağışların sona ermesiyle birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri bağlara inerek, budama, bakım ve kışlık gübreleme çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların sona ermesiyle birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri kışlık bakımlar için yeniden bağlara indi. Yağmurların ardından havaların açmasını fırsat bilen üreticiler, sezon öncesi çalışmalarına hız verdi.

Bağlarda yürütülen kışlık bakım çalışmalarının başında budama işleri yer alırken, kırılan direklerin yenilenmesi, bağ çubuklarının kesilerek budamaya hazırlanması ve kışlık gübrelerin verilmesi de üreticilerin yoğunlaştığı çalışmalar arasında bulunuyor.

Üreticilerden Ahmet Tosun, bağcılığın yılın her döneminde emek istediğini belirterek, "Bağlarımızda yaz kış sürekli iş var. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' derler, gerçekten de öyle. Yağmurlu havalarda bağa giremiyoruz ancak hava uygun olduğunda mutlaka bağlarımızda kışlık işleri ya işçilerle ya da ailece yapıyoruz" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığı öğrenilirken, bağlarda budama çalışmalarının mart ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Son Dakika

