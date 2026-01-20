Sarıgöl'de Üzüm Üreticisi Bağını Yeniliyor - Son Dakika
Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Üreticisi Bağını Yeniliyor

20.01.2026 12:22
Dursun Korkmaz, verimi düşük Michael Pararara üzüm bağını, yüksek talep gören Thompson ile değiştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, verimi düşük olan bağını sökerek yerine verimi ve pazar değeri daha yüksek olan Thompson çekirdeksiz üzüm dikmek için çalışmalara başladı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Gavurdamı mevkisinde üzüm üreticiliği yapan Dursun Korkmaz, 8 dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzüm bağını keserek yeni dikim hazırlıklarına başladı. Verim ve satış sıkıntısı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Korkmaz, bağını Thompson çekirdeksiz üzümle yenilemeyi hedefliyor.

Üretici Dursun Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Sekiz dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzümüm vardı. Üzüm güzel olmasına rağmen verimi düşük, ayrıca satışta da fazla talep görmüyor. Bu nedenle yerine çekirdeksiz Thompson üzümü dikmeye karar verdim. Dikeceğim bu üzüm çeşidi özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça aranan bir tür" dedi.

Bölgede birçok üreticinin benzer şekilde bağlarını yenilediğini ifade eden Korkmaz, yeni üzüm çeşidiyle hem verimi artırmayı hem de ihracata yönelik daha kazançlı bir üretim yapmayı amaçladığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
