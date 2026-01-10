Sarıgöl Pazarı'nda Dev Patatesler İlgi Görüyor - Son Dakika
Ekonomi

Sarıgöl Pazarı'nda Dev Patatesler İlgi Görüyor

Sarıgöl Pazarı'nda Dev Patatesler İlgi Görüyor
10.01.2026 10:49
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde pazarcı Osman Ayşakar, 900 ve 1000 gram ağırlığında dev patatesler satıyor. Her hafta cuma günleri pazara gelen vatandaşların ilgisini çeken bu dev patatesler, özellikle çocukların da dikkatini çekti. Osman Ayşakar, patateslerin iriliği nedeniyle müşterilerin fotoğraf çektirdiğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı Osman Ayşakar'ın sattığı dev patatesler, pazara gelen vatandaşların ilgisini çekti.

Ödemiş ilçesinden getirdiği patatesleri Sarıgöl pazarında satan Osman Ayşakar'ın tezgahındaki iki patates, sıra dışı büyüklükleriyle dikkat çekti. Patateslerden birinin 900 gram, diğerinin ise 1000 gram geldiği öğrenildi.

Her hafta cuma günleri Sarıgöl pazarında patates sattığını belirten Osman Ayşakar, "İnanın böyle patatesle ilk kez karşılaştım. İki patates iriliğiyle hemen göze çarptı. Yan yana koydum, görenler bir daha baktı. Pazarda patatesin kilosunu 20 liradan satıyorum. Hatta hatıra fotoğrafı çektirenler bile oldu" dedi.

Dev patatesler, çocukların da ilgisini çekti. Anne ve babasından izin alarak tezgaha yaklaşan küçük Yağız Sarıkaya, iki dev patatesi eline alarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

