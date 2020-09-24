Sarıgöl'ün ünlü Emcelli Biberinin ekim alanı daralıyor - Son Dakika

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Emcelli Mahallesinde üretilen ünlü biberin, üretim alanlarının hızla daraldığını belirtti.

Ülgen, AA muhabirine, acılığı, rengi ve lezzetiyle ilgi gören Emcelli biberinin daha yüksek katma değere sahip üzüm gibi ürünlere artan ilgi nedeniyle üretici ilgisini kaybettiğini ifade etti.

15 yıl öncesine kadar Emcelli Mahallesinde 200 dekar alanda biber yetiştirildiğini kaydeden Ülgen, "Son yıllarda bibere olan ilgi azaldı. Biber dikimi yapılan alanlar üzüm bağlarıyla doldu. Önceden 200 dekardı ama bu yıl Emcelli Mahallesinde 4-5 üreticimiz bu işi yapmaya devam ediyor. Tahminen şu anda 25-30 dekarlık alanda yetişmekte." diye konuştu.

Üreticilerden Süleyman Uysal da bölgeye özgü biberi genetiğini bozmadan üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Evimde dedemden kalma 30 yıllık biber tohumları var. Biberlerimizin ününü yaşatmak için çalışıyoruz." dedi.

Uysal, yöreye has biberin özgün bir acılığa sahip olduğunu, mideye rahatsızlık vermediğini, belirterek bu biberin gelecek kuşaklara miras bırakılabilmesi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.