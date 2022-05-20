Sarıkamış'a mayısta kar yağdı - Son Dakika
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Sarıkamış'a mayısta kar yağdı

20.05.2022 16:56

Ormanlık alanda kar yağışı Kar altında otlayan hayvanlar Sarıkamış tabelası İlçe merkezinde yolda giden insanlar ve araçlar Vatandaşlardan Fatih Cengiz'in konuşması Mayısta kar yağdı KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Ormanlık alanda kar yağışı

Kar altında otlayan hayvanlar

Sarıkamış tabelası

İlçe merkezinde yolda giden insanlar ve araçlar

Vatandaşlardan Fatih Cengiz'in konuşması Mayısta kar yağdı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, yüksek bölgelerdeki sarıçam ağaçları da beyaza büründü.

İlçede kar yağışı sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'a mayısta kar yağdı
Sarıkamış'a mayısta kar yağdı
Sarıkamış'a mayısta kar yağdı
Sarıkamış'a mayısta kar yağdı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'a mayısta kar yağdı - Son Dakika


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