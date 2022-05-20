Sarıkamış'a mayısta kar yağdı

Ormanlık alanda kar yağışı
Kar altında otlayan hayvanlar
Sarıkamış tabelası
İlçe merkezinde yolda giden insanlar ve araçlar
Vatandaşlardan Fatih Cengiz'in konuşması Mayısta kar yağdı
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, yüksek bölgelerdeki sarıçam ağaçları da beyaza büründü.
İlçede kar yağışı sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.
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