Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Aç Kalan Tilki ve Kurt İlçe Merkezine İndi

Sarıkamış'ta Aç Kalan Tilki ve Kurt İlçe Merkezine İndi

15 dakika önce

Sarıkamış'ta aç kalan tilki ve kurt ilçe merkezine indiKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki ve kurt ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

Sarıkamış'ta aç kalan tilki ve kurt ilçe merkezine indi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki ve kurt ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.
İlçe yüksek rakımlı olması nedeniyle kış şartlarının ağır geçtiği Sarıkamış'ta aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. Tepe Mahallesinde görülen tilki çöplerde yiyecek bulmaya çalıştı. İlçe merkezine inen kurdu gören vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Vatandaşlardan Ali Yıldırım, yabani hayvanların ilçe merkezinde karınlarını doyurduklarını ifade etti.
Yıldırım, "Geceleri Sarıkamış'ta eksi 25 dereceye kadar soğuk var. Yabani hayvanlar ilçe merkezine gelerek çöp konteynırlarında karnını doyuruyorlar." dedi.
Çöpte bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran tilki daha sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, 3. Sayfa
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