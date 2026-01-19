Sarıkamış'ta Snowboard Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıkamış'ta Snowboard Şöleni

19.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Snowboard tutkunları, Sarıkamış'ta yeni snowparkta antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden snowboard tutkunları, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Kayak merkezinin 1. etap pist inişine yapılan snowparkta bir araya gelen 25 sporcu, sörfçü ve Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı koordinesinde antrenman yapıyor.

Farklı seviyelere uygun atlama rampalarından oluşan snowparkta eğitim gören snowboard tutkunları, akrobatik hareketler yaparak kendilerini bu alanda geliştiriyor.

Snowpark alanında incelemede bulunup sporcularla bir araya gelen Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin sarıçamlar arasında, kristal karlar üzerinde kayak ve snowboard yapma keyfinin ender yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinde ilk defa snowpark alanı yapıldığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Süleyman kardeşimizle birlikte, snowpark alanını kayak ve snowboardseverlerin hizmetine sunduk. Buranın artık snowboard sporunda bir marka olma yolunda ilerlemesini istiyoruz. Kayak merkezimiz sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü ama biz artık snowboardda Türkiye'nin, dünyanın markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Gelen arkadaşlarımıza bu güzelliği, keyfi yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından tüm kayak ve snowboard tutkunlarını Sarıkamış'a bekliyoruz."

Süleyman Atlı ise Sarıkamış'a snowpark yapılmasını hep istediğini belirterek, "Sayın Valimiz bize izin verdi, snowpark alanı yaptık. Bir sürü kayak ve snowboardcu katılıyor. Herkes antrenman yapıyor. Serbest stil, Türkiye'nin farklı illerinden gelip burada denemeler yapıyorlar. Bu branşı öğrenmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Snowboard Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:24:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Snowboard Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.