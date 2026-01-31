Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
31.01.2026 12:20
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 04.00 sularında meydana geldi. Sarıkamış ilçesine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ilçe girişinde bulunan kayakçı heykeline çarptı. Kaza da otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
