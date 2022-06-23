İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esranur Yıldız, Dr. Kadir Güngör ve başhemşire Hatice Telli, ilçe merkezi ile köylerdeki muhtar, imam ve vatandaşlara KKKA hastalığına sebep olan kene ısırması vakalarına karşı neler yapmaları konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kadir Güngör, Sarıkamış, Hisarcık, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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