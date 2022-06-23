Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi

23.06.2022 16:07
Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi

Sarıkamış ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.

Sarıkamış ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esranur Yıldız, Dr. Kadir Güngör ve başhemşire Hatice Telli, ilçe merkezi ile köylerdeki muhtar, imam ve vatandaşlara KKKA hastalığına sebep olan kene ısırması vakalarına karşı neler yapmaları konusunda bilgi verdi.

Eğitimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza Fotokapandan tespit edilen kaçak avcılara 151 bin TL ceza Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Kadir Güngör, Sarıkamış, Hisarcık, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement