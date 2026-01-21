Sarıoğlan\'da Satranç Turnuvası Başladı

Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası açılış töreni ile başladı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen turnuva, farklı yaş gruplarından yoğun katılımla başladı.

Zeka, strateji ve sabrın ön planda olduğu organizasyonda, satranca olan ilginin artması hedefleniyor.

Turnuvaya katılanlara başarılar dileyerek yetkililer, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, 28 Ocak'ta sona erecek.