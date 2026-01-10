Sarısözen Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Kültür Sanat

Sarısözen Anma Konseri Düzenlendi

10.01.2026 13:22
Muzaffer Sarısözen, vefatının 63. yılında Sivas'ta anma konseri ile yad edildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'in vefatının 63. yılında anma konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sarısözen'nin sanatıyla ilgili sinevizyon sunumuyla başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, türkülere adanmış bir ömür ve türkülere renk vermiş gönül insanını hep birlikte yad edeceklerini söyledi.

Türkülerden bir vatan yaratan büyük ustayı vefatının 63. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Şimşek, "Sivas aşıkların, ozanların, sözün ve sazın ilidir. Muzaffer Sarısözen de bu bereketli topraklarda yetişmiş, yapmış olduğu derlemelerle Türk halk müziğine yön vermiş müstesna bir isimdir. Sarısözen, yalnızca bir müzisyen derlemeci değil, Anadolu'nun sesini hafızasını ve ruhunu geleceğe taşıyan öncü bir kültür mimarıdır. Aynı zamanda Türk Halk Müziğinin çınarıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya yönetiminde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları Yüksel Yaşar Dilibal ve Çiğdem Elmas ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları Sarısözen'in derlediği türküleri solo ve koro olarak seslendirdi.

Konseri, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA

