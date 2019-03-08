Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten "Gasp" İddialarına Yönelik Açıklama
52 dakika önce
Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, bazı medya kuruluşlarında çıkan "CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti" başlıklı haberle ilgili açıklama yayınladı.
Sarıyer
Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç
, bazı medya kuruluşlarında çıkan " CHP
'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş adamı Bülent Eczacıbaşı
'nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti" başlıklı haberle ilgili açıklama yayınladı.
Bazı medya kuruluşlarında Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç ile ilgili çıkan "CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti" başlıklı haber ile ilgili Genç, açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesin bir dille ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Belirli haber kanalları tarafından kasıtlı olarak üretilen ve "CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL'yi gasp etti" başlığı taşıyan haberin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, yaklaşan yerel seçimler öncesi yıpratma çabalarından başka bir şey değildir. Söz
konusu olan para okul yapılmak üzere hibe edilmemiş aksine yapılan imar uygulaması karşılığında ödenmiş ve belediyemiz bütçesine katılmıştır. Bilindiği üzere okul yapma yetkisi belediyelerde bulunmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir bütçenin okul yapımında kullanılması kanunen uygun değildir. Söz konusu bölgenin okula ihtiyacı olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda herhangi bir işlem yapmadığı ortadadır. Sarıyer Belediyesi olarak hayırseverler desteğiyle yeni okul yapmak için girişimlerimiz devam ediyor" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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