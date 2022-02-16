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Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi - Son Dakika

Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi

16.02.2022 11:34
Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi

Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Baltalimanı'nda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron ile gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ardından kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 1 kişiye aracın sigorta süresi geçtiği için 196 TL, 1 kişiye levhalara uymadığı gerekçesiyle 196 TL ve bir diğer kişiye ise emniyet kemeri takmamaktan 196 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

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Trafik Denetleme, Para Cezası, Baltalimanı, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi - Son Dakika
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