Sarıyer'de dron'lu trafik denetimi - Son Dakika

Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Baltalimanı'nda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron ile gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ardından kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 1 kişiye aracın sigorta süresi geçtiği için 196 TL, 1 kişiye levhalara uymadığı gerekçesiyle 196 TL ve bir diğer kişiye ise emniyet kemeri takmamaktan 196 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL