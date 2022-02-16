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SARIYER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI - Son Dakika

SARIYER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI

16.02.2022 16:47
SARIYER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI

SARIYER'DE sürücüsünün aşırı hızlı kullandığı iddia edilen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp, takla attı.

SARIYER'DE sürücüsünün aşırı hızlı kullandığı iddia edilen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp, takla attı. Araç, yol kenarında park halindeki iki otomobile de çarpıp, durdu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi, Nazarlıkdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Uçar'ın aşırı hızlı kullandığı 34 CUM 672 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarındaki istinat duvarına, ardından defalarca takla atarak park halindeki iki otomobile çarparak durdu. Sürücü Yusuf Uçar, hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı.

İTFAİYE ERİNDEN SİGARA İSTEDİHaber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Yusuf Uçar sıkıştığı yerden çıkarılarak sedyeye alındığı sırada kendisini kurtaran itfaiye erlerinden sigara istemesi kameraya yansıdı.

'BU YOL ÇOK TEHLİKELİ BİR YOL, ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'Kazanın meydana geldiği sokakta oturan Zafer Çil; "Bu yol zaten çok tehlikeli bir yol. Burada beş altı defa böyle kazalar oldu. Buradaki bu yola bir önlem alınsın. Yol zaten çökmüş, bir tarafı kambur kimse doğru düzgün inemiyor buradan. Benim evim burada benim çocuklarım burada oynuyor. Allah göstermesin, araçlar hızlı geliyor. Önleminin alınmasını istiyoruz" dedi.Kaza anını gören Arife Doğan ise, "Camdan bakıyordum, bir anda fren sesleri geldi. Bakmamla duvara vurdu sonra şu arabaya vurdu, ondan sonra şu arabaya vurdu ters döndü. Çok süratli geliyordu" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul
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Yusuf Uçar, İtfaiye, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI - Son Dakika


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