Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kazak kadının şüpheli ölümü
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Sarıyer'de kazak kadının şüpheli ölümü

3 dakika önce

SARIYER'de kötü kokular gelen daireye giren polis, 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Sarıyer'de kazak kadının şüpheli ölümü, System.String[]

SARIYER'de kötü kokular gelen daireye giren polis, 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Sarıyer'de 5 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular, bina sakinlerini tedirgin etti. Dairede oturan Kazakistan uyruklu 55 yaşındaki H.Y.'ye de ulaşamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girdiklerinde 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Maden Mahallesi, Altınbaşak Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise haber verdi. Saat 23.00 sıralarında binaya gelen polis ekipleri çilingir tarafından kapının açılmasının ardından içeri girdi. İçeri giren ekipler dairede yalnız yaşayan 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

H.Y.'nin özel bir iş yerinde çalıştığı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı öğrenildi. H.Y.'nin iş arkadaşlarının da binaya gererek H.Y'yi sordukları öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OKSİJEN MASKESİ İLE İÇERİ GİRDİ

Daireden gelen yoğun kokuya karşı itfaiye ekipleri özel kıyafet ve  oksijen maskesi ile çözüm buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından H.Y.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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