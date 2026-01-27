Sarıyer\'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki araçla çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüj aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı. O anlar seyir halinde bulunan başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL