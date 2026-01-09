Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

Sarıyer\'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın
09.01.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına müdahale eden iş yeri sahibi hafif yaralandı.

Sarıyer'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi hafif yaralandı.

Pınar Mahallesi Bahadır Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı, binanın üst katları da yoğun dumanla doldu.

Durumu fark eden apartman sakinleri binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tamirhanenin yandığını gören iş yeri sahibi, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş yeri sahibine ambulansta müdahale etti.

Yangında iş yeri ile içinde bulunan 3 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İtfaiye, Sarıyer, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 23:00:45. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.