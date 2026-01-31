Sarıyer'de Otopark Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de Otopark Yangını

Sarıyer\'de Otopark Yangını
31.01.2026 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

SARIYER'de otoparkta park halindeki araçlarda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Maslak Mahallesi Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan otoparkta çıktı. Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için önlem alırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Sarıyer, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Otopark Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 il felaketi yaşadı Otomobil yandı, sele kapılanlar var 3 il felaketi yaşadı! Otomobil yandı, sele kapılanlar var
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı maç farka giderdi’’ diyor Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor
Survivor’a giden Doğuş’a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön
Kars’ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Düğüne damga vuran olay Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran’a seslendi Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi

08:26
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
08:07
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
07:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
03:29
Ve silahlar ortaya çıktı İran harekete geçti, ABD uyardı
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 08:46:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Otopark Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.