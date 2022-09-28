SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

28.09.2022 14:37

SARIYER'DE bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak İSKİ'nin alt yapı çalışması için açtığı çukura düştü.

SARIYER'DE bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak İSKİ'nin alt yapı çalışması için açtığı çukura düştü. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, otomobilden kendi çabasıyla çıktıktan sonra sağlık ekipleri gelinceye kadar yerde uzandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baltalimanı Hisarüstü yolunda saat 10.00 sıralarında, B. E. isimli sürücünün kullandığı 34 BPS 890 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil önce İSKİ'nin alt yapı çalışması için açılan çukurun çevresindeki güvenlik bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 50 metre daha ilerleyen otomobil, takla atarak çukurun içine düştü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü B. E., sağlık ekipleri gelinceye kadar bir süre yerde uzandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Yardım için gelen Murat Atlı, Arabanın içinde bir kişi vardı, kendisi dışarı çıkmış. Bizim burada korkuluklarımız ve yavaşlama önlemlerimiz vardı. Kontrolünü kaybedince araç korkulukları indirerek gelip ters dönmüş şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Baltalimanı, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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