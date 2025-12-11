Sarıyer'de Yol Verme Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de Yol Verme Kavgası

Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer\'de Yol Verme Kavgası
11.12.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer\'de Yol Verme Kavgası
Haber Videosu

Sarıyer'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü, görüntüler kaydedildi.

Sarıyer'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması, kısa sürede tekmeli ve tokatlı kavgaya dönüştü. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİKTE TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Olay çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga ise seyir halindeki motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Yol Verme Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    Tamda bütçe görüşmeleri yapılırken araçtan inenlerden gelecek ödemelerle bütçe payları 10 puan daha artırıldı hayırlı olsun dünyanın en aptal insanları trafikte kavga edenler 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı
7 kişinin öldüğü fabrika yangınında bilirkişi raporu: Uygunsuz üretim, kaçak kat, eksik denetim 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında bilirkişi raporu: Uygunsuz üretim, kaçak kat, eksik denetim
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell’in yeni sezonunda olmayacak Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak
Karadeniz’de bir gemiye daha saldırı Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı
Trump’a ’’Barış Ödülü’’ veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor Trump'a ''Barış Ödülü'' veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
TBMM’de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

17:56
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
17:55
Mehmet Akif Ersoy’a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
17:50
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
17:24
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
17:07
Görüntü Türkiye’den Silahını çekip acımadan öldürdü
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
16:16
Özel’i ziyaret eden Ağıralioğlu’ndan ’’CHP ile istişareleriniz devam edecek mi’’ sorusuna bomba yanıt
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan ''CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?'' sorusuna bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 18:22:29. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Yol Verme Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.