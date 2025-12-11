Sarıyer\'de Yol Verme Kavgası

Sarıyer'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması, kısa sürede tekmeli ve tokatlı kavgaya dönüştü. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİKTE TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Olay çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga ise seyir halindeki motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.