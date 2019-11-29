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Sarıyer'de yolları su bastı

7 saat önce

İstanbul'da bu sabah etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu.

Sarıyer'de yolları su bastı, System.String[]
İstanbul'da bu sabah etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu. Ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Su birikintisinin oluştuğu yerlerden biri olan Doğu Muvakkithane Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi'nin kesiştiği yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Bölge esnafı da çalışmalara destek vererek mazgalları temizledi. Mazgalların temizlenmesiyle birlikte yolda biriken su tahliye edildi.

"BURASI GÖL GİBİ OLUYOR"

Mazgalların temizlenmesine yardımcı olan esnaf Can Özay, "Çok yağmur yağdığı zaman su alttan basınç yapıyor. Bir an da burası şişiyor. Böyle olunca birikmiş su 1 veya 2 saat burada kalıyor. Alttan basınç yaptığı zaman bir anda gitmiyor. Basınç gittikten sonra ancak bu giderleri açtığımız zaman su öyle gidiyor. 1 saat kadar burası göl gibi oluyor. Aslında dün belediye ekipleri kanalları temizledi ama temizlemek yetmiyor" şeklinde konuştu.

Öğle saatlerinde etkisini yitiren sağanak yağış belirli aralıklarla devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Sarıyer, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:39 Kaynak: DHA
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