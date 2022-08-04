İstanbul Boğazı'nda ölüm kalım mücadelesi kamerada - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda ölüm kalım mücadelesi kamerada

04.08.2022 10:22

Sarıyer Emirgan sahilinde serinlemek için denize giren Tunus uyruklu adam, akıntıya kapılınca boğulma tehlikesi geçirdi.

Sarıyer Emirgan sahilinde serinlemek için denize giren Tunus uyruklu adam, akıntıya kapılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bir süre ölüm kalım mücadelesi veren adamı Sahil Güvenlik ekipleri kurtararak karaya çıkarttı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunus uyruklu bir adam akşam saatlerinde serinlemek için sahilden denize girdi. Bir süre suda yüzen adam rüzgarın da etkisiyle boğazın akıntısına kapıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren adamı gören çevredeki vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizde ölüm kalım mücadelesi veren adamı önce bota aldı ardından da karaya çıkarttı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emirgan, Sarıyer, Tunus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda ölüm kalım mücadelesi kamerada - Son Dakika

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