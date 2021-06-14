Sarıyerliler kan vermek için sıraya girdi - Son Dakika

Üç gün sürecek kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarıyer Belediyesi çalışanları ise kampanyanın en büyük destekçilerinden biri oldu.

Türk Kızılayı kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinde kan bağışı noktaları kuruldu. Bu zor günlerde kan bağışına ihtiyaç duyan insanlar için Sarıyer Merkez'de kurulan çadır önünde sıra oluştu. Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'in de kan verdiği kampanyaya Sarıyer Belediyesi personelleri de destek verdi. Pandemi çerçevesinde kan ihtiyacının arttığını dile getiren Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, üç gün boyunca ilçe genelinde 750 ünite kan ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Kan bağışı için Sarıyer Merkez'e gelenlerin arasında vatandaşların yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar ve belediye çalışanları da vardı. Sizler de başka hayatlara umut olmak isterseniz 14-16 Haziran tarihleri arasında devam edecek bağış kampanyası için 09.00/ 20.30 saatleri arasında Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay çadırlarında kan verebilirsiniz.