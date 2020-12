Şarkıcı Asya: Bu şarkıyı bana Nilüfer buldu

? En son 2014 yılında "Aşk İz Bırakır" adlı albümü beğeniye sunmuştunuz. 6 yıl aradan sonra yepyeni bir şarkıyla müzik sektörüne tekrar dönüyorsunuz. Geçen bunca zamanda neler oldu, hayatınızda neler değişti?

2014 yılında çıkan "Aşk İz Bırakır" albümümde, kendime ait söz ve müziklerle, albümün üretim aşamasında da yer almak motivasyonuma çok katkıda bulundu. Uzun zamandır müzik sektöründe ciddi bir kriz yaşıyoruz. Yapım şirketlerinin albüm çalışmalarına yatırım yapmakta zorlandığı dönemlerden geçiyoruz. Hem bu nedenle hem de tarzıma uygun yeni şarkı bulamadığım için müziğe ara verdiğim süre uzadı. Hayatın akışı hızlı... Kızıma ayırdığım zaman ve anneliğimi doyasıya yaşamak, pek çok eksiği hissettirmedi bana.

? Yeni şarkınız "Unutup Gitti", hem eski zamanları hem de günümüzü yakalayan bir düzenlemeye sahip. Dönemi yakalamak sizin için ne kadar önemliydi?

İlk albümümden itibaren kendime ait bir tarz olması için ekip olarak çok özenli ve dikkatli çalıştık. Moda olan şeylerin peşinden gitmedim hiçbir zaman. "Unutup Gitti", ruhu olan ve insanları duygusal olarak çok etkileyecek bir şarkı. ve bu şarkının da yaptığım müziğin devamlılığını sağlayacağını düşünüyorum.

? Şarkının sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait. Bir 90'lar havası yaşadınız mı siz de?

Ümit Sayın müthiş bir sanatçı. Duygularını müzikle ifade edebilen az sayıdaki besteciden biri. Bu şarkıda eski günlerin ve duyguların ruhu var. Hatta bu şarkıyı bana kadim dostum, arkadaşım Nilüfer buldu. Hiçbir zaman ayrılmadık. Üstelik bu şarkının her aşamasında yanımdaydı. Onun benim yanımda olması bana her zaman güç kattı.

? Klipte nostalji havası gizli. Fikir nasıl ortaya çıktı?

Klip yönetmenim İmre Haydaroğlu adeta bir müzisyen gibi düşünüp hissediyor. Kliple ilgili bütün fikirler ona ait. Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda çekim yaparken, ömürlerinin en özel sahnelerini gerçekleştirmiş, sürdürülebilirliği zor olan tiyatro geleneğini büyük bir aşkla devam ettirmiş ve dünyaya güzellikler bırakarak rahmete kavuşmuş, değerli sanatçıların varlıkları, sadece duvardaki fotoğraflarda değildi. Ruhsal olarak çok etkilendim. Sanki sahnede ve tiyatro koridorlarında yanımdaydılar. Hayatımda çok değerli bir anı olarak yerlerini aldılar.

SABIRLI BİR İNSANIM

? Pandemi nedeniyle şarkının çıkışı ertelendi. Bu süreçte nasıl bir sıkıntı çektiniz? Çünkü birçok sanatçının projelerinin ertelenmesi depresyona varan sonuçlar yarattı...

Ben çok sabırlı bir insanım. Beklerim, dinlerim. Her şeyin zamanı var, her şerde bir hayır var diye düşünürüm. Tarihe baktığımızda ne savaşlar, ne felaketler ne acılar yaşanmış. Sağlık her şeyden önemli. Bunu bir kez daha hatırladık. Tüm insanlığı etkileyen bu salgın elbet bitecek. Biz şarkılarımızı yine söyleyeceğiz, konserler vereceğiz. İnsanlar sevdikleri sanatçıların konserlerine gidip yine kol kola hep bir ağızdan şarkı söyleyecekler. Müzik bize bu süreçte en büyük teselli oldu. Bizi yalnız bırakmadı. Sağlığımız yerinde olsun, hep bir ağızdan şarkılarımızı bu kötü günleri geride bırakmamızın şerefine yine söyleriz. Güzel günlerimize geri döneceğiz inşallah.

? Boş zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz şu sıralar?

Benim boş zamanım olmuyor pek. Yağlı boya resim çalışıyorum, pilates yapıyorum, bol bol yürüyorum, okuyorum, briç oynuyorum.

Mesela ilk fırsatta hat sanatını öğrenmek istiyorum. Bunların dışında gerçekleştirmek istediğim birçok hayalim var.

Yıllarca kadınlar ve çocuklarla ilgili bir vakıf kurmayı hayal ettim. Şimdilik sadece hayal olarak kaldı maalesef. Kim bilir, belki bir gün gerçekleşir.

BOŞANMA SÜRECİM 1.5 YIL SÜRDÜ

? Geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşinizden boşandınız. Nasıl bir süreç geçirdiniz?

Bir buçuk yıl süren boşanma sürecim sona erdi. Biz, 23 yıl önce büyük bir aşkla birbirimizi severek, aşık olarak evlenmiştik. Her evlilikte olduğu gibi iyi kötü günlerimiz geçti. Ancak her iki taraf için de geçerli olan son zamanlardaki mutsuzluk ve hoşnutsuzluklar bizi bu aşamaya getirdi.

23 yaşındaki kızımın ruh sağlığı benim için çok önemli. Birbirimize destek olduk, zor günleri atlattık. Doğum, yaşam, ölüm ve pek çok şey insanlar için. Hayat devam ediyor.

? Bu yeni dönem Asya için yepyeni bir başlangıç mıdır?

Tuhaf bir şekilde müziğe hiç ara vermemişim, uzun süren bir seyahatten dönmüş gibi hissediyorum. ve ben çıktığım seyahatten cebim, yüreğim dolu döndüm. Bu seyahatte en büyük dostum da yine müzik ve müziğe olan aşkım oldu.

SENFONİK BİR PROJEM VAR

? "Unutup Gitti"den sonra şu an üzerinde çalıştığınız ya da hazır bir şarkı daha var mı? Müziğe bir daha bu kadar uzun bir ara verir misiniz?

Söz, beste yapmaya devam ediyorum elbette. Doğru zamanda doğru şeyler yapma derdindeyim. Yeni şarkıların dışında 1994 yılından bugüne kadar seslendirdiğim şarkıların senfonik kaydını yapmak istiyorum. Böyle bir proje var aklımda, umarım yapabiliriz.

? Müzik sektöründe bir süre yoktunuz, profesyonel bir bakış açısıyla gelişmeleri, değişimleri izleme şansınız oldu. Türk müziğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi etkileyen ya da üzen noktalar var mı?

Dijital dünya birçok alanda pek çok insan için yeni kapılar araladı. Sesini duyuramayan pek çok müzisyen bir şans yakaladı. Kaliteli olmak kaydıyla farklı müzik ve yorumlar, çeşitlilik güzeldir. Gelişmeler güzel ancak kazanımların düşük olması çok üzücü. Yaşamını sadece sanatıyla sürdüren insanların haklarını alamaması, sosyal yaralarımızdan sadece biri. Telif sistemimiz emekleme aşamasında. Sanatsız yaşam, insan ve toplum mutlu olamaz. Umarım sanatı para kazanmak için değil, gelişmek ve mutlu olmak için yapacağımız günler yakındır.