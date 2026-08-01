Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanatçının öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık olarak yer aldı.

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü yüksekten düşerek yaşamını yitirmiş ve ölüm olayı ilk etapta kamuoyuna "balkondan düşme kazası" olarak yansımıştı. Ancak emniyet güçlerinin derinleştirdiği soruşturmada, olay gecesi evdeki güvenlik kamerasının fişinin çekildiği belirlenmişti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VALİZLERLE YAKALANDILAR

Şüphelerin odak noktası haline gelen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Aralık 2025'te İstanbul Büyükçekmece'de ellerinde valizlerle yurt dışına kaçma hazırlığındayken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki ifadesiyle yaşandı. Ulu ifadesinde, olayın bir kaza olmadığını öne sürerek, Güllü'nün pencereden dışarı baktığı sırada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya itildiğini iddia etti. Bu itirafın ardından Gülter, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, anne katili olmakla suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter 1 numaralı sanık, olaya tanıklık eden ve suça iştirak ettiği değerlendirilen Sultan Nur Ulu ise 2 numaralı sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.