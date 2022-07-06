Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

06.07.2022 23:16
Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Şarkıcı Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ile düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkıcı Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ile düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Altun, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde usta şarkıcı, "Sen de Ağla", "Bir Telefon", "Seviyoruz Hala", "Ağlamak Yok Yüreğim" ve "Yorgun Yıllarım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

"Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında yarın ise Muazzez Ersoy müzikseverlerle buluşacak.

YORUMLAR
500
Android telefon kaybolursa ne olur? Android telefon kaybolursa ne olur? Yeni iPhone modelleri su altında kullanılabilecek! Yeni iPhone modelleri su altında kullanılabilecek!
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Hakan Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 23:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement