Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi defnedildi
Son Dakika Güncel Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi defnedildi

Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi defnedildi

7 saat önce

Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Acil'in cenazesi, Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Haluk Levent ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Sanatçı Levent, taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabriye Acil'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi defnedildi

Sabriye Acil, Haluk Levent, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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