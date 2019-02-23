Şarkıcı Mabel Matiz'in Acı Günü
1 saat önce
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca, Erdemli ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Mabel Matiz
olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca
'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi babası Ali Karaca
, Erdemli
ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Karaca için Tömük
Mahallesi Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.
Törene, Karaca'nın şarkıcı çocukları Fatih ve Selim Karaca
, yakınları ile Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, Garnizon Komutanı Jandarma
Binbaşı Mehmet Derin
, Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyonar ve gaziler katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı toprağa verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:02 Kaynak: AA
Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar