Son dakika haber: Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı - Son Dakika

Şarkıcı Mabel Matiz'in eski yapımcısı Engin Akıncı'ya 6 albüm çalışmasının gelirini kendisine ödemediği iddiasıyla açtığı davaya başlandı. Mabel Matiz ise, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Şarkıcı Mabel Matiz, 4 albüm ve 2 single çalışmasının gelirinin kendisine ödenmediği ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapımcı Engin Akıncı'ya geçtiğimiz yıl dava açmıştı. İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, kamuoyunda "Mabel Matiz" adıyla tanınan davacı Fatih Karaca ile avukatı Eda Salman hazır bulundu. Davalı Engin Akıncı da avukatıyla beraber duruşmaya katıldı. Kapalı oturum olarak gerçekleşen duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmanın mahkemece ertelendiği öğrenildi.

"ÇOK FAZLA ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM AMA ÖLÇÜLÜ OLMAK ZORUNDAYIM"

Duruşmaya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar ve müzik üreticileri için veriyor olacağım. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. Bu yüzden çok fazla detay paylaşamıyorum sizlerle. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRDE ÖNCÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BU DAVAYI AÇTIK"

Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman ise açıklamasında, "Sektörde bu konuyla ilgili açılmış birçok dava var ancak Mabel beyin söylediği gibi, taleplerimiz açısından sektörün dinamiklerini çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir dava. Sektörden çok duyduğumuz gibi sanatçı ve yapımcı arasında yaşanan sıkıntılara artık birçok davada duymaya başladık fakat davaların neticeleri itibariyle sanatçılar elde etmesi gereken hakları çok fazla elde edemedikleri için biz, sektörde öncü olabileceğini düşündüğümüz bu davayı açtık" ifadelerini kullandı.

(Sema Demir/ İHA)