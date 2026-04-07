Şarkıcı Melek Mosso gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın gözaltına alındı. Melek Mosso ile birlikte oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Bengü, Mustafa Ceceli ve Simge Sağın gibi isimlerinde gözaltına bulunduğu belirtiliyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Gerçek adı Melek Davarcı olan sanatçı, müzik eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Vursalar Ölemem, Hayatım Kaymış ve Yıllar Affetmez gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Mosso, alternatif pop ve arabesk tarzındaki yorumlarıyla tanınmaktadır.