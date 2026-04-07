Şarkıcı Melek Mosso gözaltında - Son Dakika
Şarkıcı Melek Mosso gözaltında

Şarkıcı Melek Mosso gözaltında
07.04.2026 09:44
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Melek Mosso gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın gözaltına alındı. Melek Mosso ile birlikte oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Bengü, Mustafa Ceceli ve Simge Sağın gibi isimlerinde gözaltına bulunduğu belirtiliyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Gerçek adı Melek Davarcı olan sanatçı, müzik eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Vursalar Ölemem, Hayatım Kaymış ve Yıllar Affetmez gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Mosso, alternatif pop ve arabesk tarzındaki yorumlarıyla tanınmaktadır.

Son Dakika Melek Mosso Şarkıcı Melek Mosso gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun Mert kursun :
    ayık gezmedigi içindir 3 1 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Şunu hiç sevmiyorum konserde ki konuşmasından dolayı inşallah içeri alırlar temiz çıkarsa da çok şaşırır ve kendimden utanırım 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şarkıcı Melek Mosso gözaltında - Son Dakika
