Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçları karşıladı - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıyor.

Şarkışla Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Şükrü Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi, 95 köy ve 11 mezrada vatandaşların gıda ve ilaç taleplerini karşıladıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri, gaziler ve ailelerini ziyaret ederek taleplerini karşıladıklarını belirten Yavuz, kısıtlamaya uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Yavuz, kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, doğaya yem ve mama bıraktıklarını aktardı.

Bu arada ilçede "Boyacı Hasgül" olarak bilinen 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Erim de fedakarca görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem için şiir yazdı.