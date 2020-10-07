Şarkışla Kaymakamı Erdem eczacıları makamında kabul etti - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçede faaliyet gösteren eczacılarla makamında bir araya geldi.

Eczacılarla bir süre sohbet eden Erdem, eczacılara Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla hazırlanan teşekkür belgelerini verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eczacıların da fedakarca görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Erdem, eczacılara göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.