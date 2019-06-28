Son Dakika Haberleri: Şarköy cemevi açıldı
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Şarköy cemevi açıldı

1 saat önce

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "Dili, dini, meşrebi, etnik kökeni ne olursa olsun bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz.

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Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "Dili, dini, meşrebi, etnik kökeni ne olursa olsun bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz." dedi.
Şarköy ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde yaptırılan cemevi, törenle açıldı. Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye'nin farklı kültür ve dinlerde insanların hoşgörü içinde bir arada yaşadığı güzel bir ülke olduğunu söyledi.
Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de cemevleri sayılarının son yıllarda arttığını, bunun da kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.
Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğe bağlı olarak tüm insanlığın kardeş olduğuna inandıklarını ifade eden Döner, "Bizler barıştan, kardeşlikten, hoşgörüden bir arada yaşamaktan yanayız. Bizim İslam inancımızda cebir ve şiddete, kine, nefrete yer yoktur. Dili, dini, meşrebi, etnik kökeni ne olursa olsun bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz." dedi.
Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve davetlilerin katıldığı tören, açılış kurdelesini kesilmesiyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Cem Vakfı, Şarköy, Güncel
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