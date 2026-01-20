Şarköy'de Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şarköy'de Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı Tamamlandı

20.01.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy Belediyesi, sahipsiz köpekler için Yeniköy Mahallesi'nde doğal yaşam alanı inşa etti.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Şarköy Belediyesi tarafından yapılan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı tamamlandı.

Sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak, refah düzeyini arttırmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi yolu üzerinde Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı yapıldı.

Muayene ve operasyon odası, mama ve depo odası, veteriner hekim ve idari bina, personel odasının bulunduğu, köpeklerin yaş ve türlerine göre barındırıldıkları 6 bölümden oluşuyor.

Köpek kulübeleri, otomatik yemlik ve otomatik sulukların bulunduğu doğal yaşam alanında köpeklerin bakımı ve kontrolleri gerçekleştirilecek.

-Hayrabolu SYDV 2025'te binlerce aileye umut oldu

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 12 milyon 330 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Kaymakam Eyüp Fırat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Fırat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

Toplam 6 bin 391 kişiye ulaşıldığını belirten Fırat, "2025 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 12 milyon 330 bin lira tutarında yardım yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Şarköy Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Yeniköy, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy'de Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:16:55. #7.11#
SON DAKİKA: Şarköy'de Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.