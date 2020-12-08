Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor - Son Dakika

Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor

08.12.2020 11:41
Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor, System.String[]

Fatsa Ilıca Mahallesi Sarmaşık mevkisini Bolaman Perşembe Otoyolu'na bağlayan yol tamamlandığında hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanacak.

Fatsa Ilıca Mahallesi Sarmaşık mevkisini Bolaman Perşembe Otoyolu'na bağlayan yol tamamlandığında hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanacak.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Ilıca Mahallesi Sarmaşık mevkisini, Bolaman Perşembe Otoyolu'na bağlayan yolda yaptığı iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sarmaşık Mahallesi'ni otoyola bağlayan 2.3 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanması vatandaşlara hem zaman hem de ekonomik avantaj sağlayacak.

"Fatsa için canla başla çalışıyoruz"

Sarmaşık mevkisini Bolaman Perşembe Otoyolu'na bağlayan yolun bir kilometrelik kısmında bir süre önce genişletme çalışmasının yapıldığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bu yolla ilgili vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık ve bozuk olan bölümlerin iyileştirilmesine karar verdik. Bu güzergahta heyelan tehlikesi bulunan kısımlarında bir hafta süren çalışma ile toplamda 100 metrelik taş duvar imalatı gerçekleştirdik. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından genişletme ve taş duvar çalışmaları tamamlanan yolun çakıllama çalışmaları da ivedi olarak yapılacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Zaman açısından avantaj sağlandı"

Yapılan yeni yolla birlikte kısa zamanda rahat bir ulaşıma erişeceklerini ifade eden Sarmaşık Mahallesi sakinlerinden Fatsa Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Kılıç, "Daha önceden ikamet ettiği Sarmaşık Mahallesi'ne, Ilıca mahallesi üzerinden gidildiğini ancak, yeni yolla birlikte Bolaman Perşembe Otoyolu'ndan daha kısa zamanda ve daha rahat ulaşım sağlanacağını kaydetti. Kılıç, "Sarmaşık Mahallemizle birlikte bu yolu Yeşilyurt Mevkii sakinleri de kullanacak. Yol, mesafe olarak 17 kilometreden 15 kilometreye düştü. 2 kilometrelik mesafe kısa gibi görünse de, Ilıca Yolu virajlı olması nedeniyle düşük kilometre ile gidiliyordu. Şimdi otoyoldan daha rahat bir ulaşım sağlanmış olacak. Tali olarak yapılan yolun sıkça kullanılmasından ötürü talep arttı. Bağlantı yolu olarak yapılması elzem oldu. Çünkü bu bölgede ilkbahar ve yaz sezonu 3 binin üzerinde insan yaşıyor. Bu hizmetinden ötürü Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ORDU

Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor
Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor
Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor

Perşembe, Bolaman, Ilıca, Fatsa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarmaşık, otoyola bağlanmak için gün sayıyor - Son Dakika


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