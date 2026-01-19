SARSILMAZ, SHOT Show 2026'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SARSILMAZ, SHOT Show 2026'da

SARSILMAZ, SHOT Show 2026\'da
19.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SARSILMAZ, Las Vegas'taki fuarda entegre savunma gücünü tanıtacak ve ABD pazarında büyüyecek.

SARSILMAZ, 20-23 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek "SHOT Show 2026"ya grup şirketleriyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SARSILMAZ ve grup şirketleri, farklı çap ve kalibrelerde silah ve mühimmattan, uzaktan komutalı savunma sistemlerine ve yüksek hassasiyetli metal enjeksiyon (MIM) teknolojilerine uzanan ürün ve yetkinlik portföyüyle savunma sanayisinde uçtan uca entegre hizmet sunabilen küresel yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Tasarımdan üretime, testten saha kullanımına kadar tüm süreçleri tek çatı altında yöneten yapı, operasyonel güvenilirlik, sürdürülebilir kalite ve hızlı adaptasyon avantajı sağlıyor.

ABD, şirketin küresel büyüme ve konumlanma stratejisinde kritik referans pazarı niteliği taşıyor. ABD'de yerel yapılanması SARUSA üzerinden faaliyet gösteren şirket, yalnızca sivil segmentte değil, birçok eyalette kolluk kuvvetlerinin envanterinde aktif olarak kullanılan ürünleriyle de güvenilirliğini sahada kanıtladı.

Şirket, ABD pazarında elde edilen başarıyı diğer coğrafyalar için güçlü bir referans noktası olarak konumlandırıyor.

SARSILMAZ, fuara katılımla yalnızca ürünlerini değil, grup şirketleriyle oluşturduğu bütünleşik üretim ve teknoloji gücünü de küresel sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, fuarın stratejik önem taşıdığını belirtti.

Fuarın, Amerika kıtasındaki müşterileriyle doğrudan temas kurabildikleri, sektörün yönelimlerini yakından takip ettikleri ve rekabet güçlerini sahada ölçtükleri en kritik platformlardan biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, şunları kaydetti:

"ABD, diğer pazarların dikkatle izlediği bir referans noktası. Bugün SARSILMAZ olarak yalnızca ürün kalitemizle değil, grup şirketlerimizle oluşturduğumuz entegre yapı sayesinde sunduğumuz sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül hizmet anlayışıyla fark yaratıyoruz. Bu sinerjik 'bütünleşik güç' ile ABD'den tüm dünyaya net bir mesaj veriyoruz. Üretim gücümüz, teknolojimiz ve sahada kendini kanıtlamış ürünlerimizle SARSILMAZ size yeter."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SARSILMAZ, SHOT Show 2026'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:07:54. #7.11#
SON DAKİKA: SARSILMAZ, SHOT Show 2026'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.