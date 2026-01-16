Şaşılık Tedavisindeki Gözlük Felakı - Son Dakika
Şaşılık Tedavisindeki Gözlük Felakı

16.01.2026 13:10
Mardin'de Şeyma Yıldırım, gözlüğün cam çıkması sonucu görme yetisini kaybetti. Ailesi suç duyurusunda bulundu.

MARDİN'in Derik ilçesinde doğuştan şaşılık tedavisi gören Şeyma Yıldırım (8), oyun oynarken düşüp kırılan gözlük camının sağ gözüne batması sonucu görme yetisini kaybetti. Aile, 'plastik/organik' özelliğe sahip olduğunu bildikleri gözlüğün 'cam/mineral' çıktığını iddia ederek optik işletmesi ve tedavide gecikme yaşandığı gerekçesiyle sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçeye bağlı Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Netice Yıldırım çiftinin doğuştan şaşılık nedeniyle doktora götürdükleri kızları Şeyma'ya, reçete ile 31 Ekim 2024'te bir optik işletmesinden gözlük alındı. Ailenin iddiasına göre Şeyma, 9 Eylül 2025'te evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere düştü, gözlük camı kırıldı ve parçaları sağ gözüne battı. Gözünden kan geldiği belirtilen çocuk, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Şeyma'nın gözü tüm görme yetisini kaybetti. Aile, gözlüğü alırken camın şaşılık tedavisinde çocuklarda güvenlik için kullanılan 'plastik/organik' özellikte olduğunu düşündüklerini ancak 'cam/mineral' çıktığını öne sürerek optik işletmesi hakkında; ayrıca tedavi sürecinde gecikme yaşandığı iddiasıyla sağlık personeli hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'KIZIMIN GELECEĞİ GİTTİ'

Baba Mehmet Yıldırım, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı. Camın kırılıp batmasıyla da kızım gözünü kaybetti. Cam kırıkları kızımın gözünün arka tarafını da kesmiş. Hastane de bizi 24 saat kadar bekletti. Hukuken adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızımın geleceği gitti, gözünü kaybettiö dedi.

Anne Netice Yıldırım ise "Kızım utanıyor, okula gidemiyor. Gözlüğünü alırken biz bu gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı, şikayetçiyizö diye konuştu.

'DOKTOR İHMALİ DE VAR'

Avukat Gurbet Bilbay, olayda doktor ihmalinin de olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Burada bir aile mağdur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hem doktor hakkında hem optik firması adına, çünkü aile bu gözlüğü aldığı zaman bunun plastik olduğunu biliyor. Cam olduğunu dahi bilmiyor. Çocuk oynadığı zaman gözünde böyle bir hasar bırakıyor. Şu an çocuğumuz gözünü kaybetti. Ardından doktora gidiyorlar, doktor da 24 saatten fazla bekletiyor. 24 saat geçtikten sonra ameliyata alıyor. Belki erken müdahale edilseydi böyle bir durum olmayacaktı. Biz burada doktor ihmali olduğunu da düşünüyoruz. Bununla ilgili bütün yargı mercilerine başvurduk. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

