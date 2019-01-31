Son Dakika Haberleri: Saski Genel Müdürü Keleş'e Ziyaret

Saski Genel Müdürü Keleş'e Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i makamında ağırladı.

Saski Genel Müdürü Keleş'e Ziyaret, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer'i makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede SASKİ tarafından yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kente önemli bir değer kattığını vurguladı.

Şehre yeni değerler katmak ve birçok ilke imza atmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildiren Keleş, "Sadece musluklara Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarımıza sahip çıkıyor, suyun gücünden yararlanarak enerji üretiyor, atık suları en iyi şekilde arıtarak çevremizi koruyor ve geleceğimizi de düşünerek alternatif su kaynakları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçer de SASKİ'nin Sakarya için faydalı işlere imza attığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Sakarya, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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