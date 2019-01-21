Saski Personeline Üç Eğitim Düzenlendi

SASKİ tarafından kurum personellerine yönelik olarak Mentörlük Sistemi çatısı altında üç eğitim düzenlendi.

SASKİ tarafından kurum personellerine yönelik olarak Mentörlük Sistemi çatısı altında üç eğitim düzenlendi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum personellerine yönelik olarak düzenlenen eğitimler sürüyor. Bu kapsamda SASKİ Akademi bünyesinde faaliyete başlayan Mentörlük Sistemi'nden yüksek verim aldıklarını kaydeden İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, kurum içerisinde belirlenen mentörler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.



Mentörlük Sistemi kapsamında üç eğitim daha gerçekleştirildiğini belirten Koç, "İçmesuyu Arıza Tamiri ve Şebeke Eğitimimiz tamamlandı. Eğitimle içmesuyu ekiplerinin arızalara müdahaleleri esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar, bunlara yönelik çözüm önerileri ve şebeke döşenmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu. Ölçme Aletleri Kullanımı Eğitimimizle çeşitli daire başkanlıklarımız bünyesinde ölçüm sayısallaştırma ve benzeri işlemlerle ilgilenen personelimiz GPS, Nivo ve Total Station ölçüm aletlerinin kullanımıyla ilgili olarak gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim aldılar. Elektrofüzyon ve Alın Kaynakçılığı Eğitimi ile de en üst seviyede kusursuz altyapı inşa etmek için plastik kaynakçılık mesleğinde yer alan personellerimize 6 grup halinde uygulamalı eğitim verildi. Bu üç eğitimimize toplam 137 personelimiz katıldı. 5 mentörümüz görev yaptı. Anketler sonucu bu eğitimlerden memnuniyet oranı ise ortalama yüzde 95 seviyesinde oldu. Bizler vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için kendimizi sürekli yenileme ve geliştirmeye devam edecek, bu anlamda eğitime her zaman büyük önem vereceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

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