Sason'da 27 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Sason'da 27 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Sason ilçesinde kar yağışı sonucu kapanan 27 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde kar yağışı sonucu kapanan 27 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Fikret Kılıç, 5 iş makinesi ve 15 personelle köy ve mezra yollarını açmaya devam ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 27 köy ve yaklaşık 50 mezra yolunu ulaşıma açtıklarını belirten Kılıç, "Köylüleri mağdur etmemek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tipi ve rüzgardan dolayı yollar sürekli kapanıyor. Buna rağmen kapanan yolları tekrar açıyoruz. Desteklerinden dolayı Valimiz Hulusi Şahin ve Kaymakamımız Abdullah Özadalı'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Loder operatörü Veysel Özen de yaklaşık 10 yıldır Sason köy yollarında çalıştığını, köylüleri mağdur etmemek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sason'da 27 köy yolu ulaşıma açıldı

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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