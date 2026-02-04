Sason'da Heyelan Köy Yolunu Kapadı - Son Dakika
Sason'da Heyelan Köy Yolunu Kapadı

04.02.2026 15:10
Batman Sason'da heyelan nedeniyle Alagöz köyü yolu ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalara başladı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir kısmı ulaşıma kapandı.

Sason'da etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Alagöz köyü yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir kısmı ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler kontrollü ulaşım sağlanan yolun açılması için çalışma başlattı.Öte yandan yetkililer, bölgede heyelan riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Haber- Kamera: Sayım ÖZMEN/BATMAN,

Kaynak: DHA

