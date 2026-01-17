Sason'da Kar Yağışı Kamyoneti Kara Sapladı - Son Dakika
Sason'da Kar Yağışı Kamyoneti Kara Sapladı

17.01.2026 16:29
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sason'da kara saplanan kamyonet, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan kamyonet, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sason İlçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Keçiler köyü Kömürdür mezrasında kara saplanan kamyonet, kendi imkanlarıyla çıkamayınca şoför yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: DHA

