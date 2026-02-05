Sason'da Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı - Son Dakika
Sason'da Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

05.02.2026 15:28
Jandarma, Batman'ın Sason ilçesindeki öğrencilere mont ve kışlık giyecek desteği sağladı.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sason ilçesinde Meşeli ile Eren Avşar Boğazkapı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere mont, ayakkabı ve kışlık giyecek desteğinde bulundu.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek moral verdi.

Yapılan destekle öğrencilerin kış şartlarında daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA

